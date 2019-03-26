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Mersin, 9. İş ve Kariyer Fuarı’na hazırlanıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mustafa Kutlu, bul yıl 9’uncusunu gerçekleştirecekleri Mersin İş ve Kariyer Fuarı’na şu ana kadar 120’nin üzerinde kurumsal firmanın başvuru yaptığını söyledi.

26 Mart 2019 Salı 15:10
Mersin, 9. İş ve Kariyer Fuarı’na hazırlanıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mustafa Kutlu, bul yıl 9’uncusunu gerçekleştirecekleri Mersin İş ve Kariyer Fuarı’na şu ana kadar 120’nin üzerinde kurumsal firmanın başvuru yaptığını söyledi.


Mersin Valiliği himayesinde, Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan 9. Mersin İş ve Kariyer Fuarı kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hazırlıklar çerçevesinde Fuar Kurulu’nun 3’üncü toplantısı, Mersin İŞKUR İl Müdürü Kutlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret Borsası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KOSGEB, MESBAŞ, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) ile özel sektör ve üniversitelerin temsilcileri katıldı.


İŞKUR İl Müdürü Kutlu, toplantıda yaptığı konuşmada, fuar organizasyonuna 1 ay daha zaman olmasına rağmen 120’nin üzerinde kurumsal firma başvurusunun kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Türkiye’nin ilk ve tek dijital fuarı olması vesilesiyle iş arayanların, özellikle cv yazılım konusunda GİDERİK insan kaynakları uzmanları ile istişare içinde, fuar alanında bulunan firmalara dijital cv formatını doldurarak en kısa zamanda başvuru yapmalarını isteyen Kutlu, fuar organizasyonunun hedef kitlesi olan iş arayanlara ve öğrencilere yönelik tanıtım çalışmalarının Nisan ayında başlayacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:10
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