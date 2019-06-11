Mermer ocağında korkunç ölüm! Tam 30 metreden... Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan bir mermer ocağında kullandığı iş makinesiyle boşaltım yaptığı sırada araç geri kaçması nedeniyle 30 metreden düşen Rafet Özışık, feci şekilde can verdi.

Denizli’de mermer ocağında geri kaçan iş makinesinin 30 metreden şantiye alanına düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’ndeki bir mermer ocağında çalışan Rafet Özışık, kullandığı iş makinesiyle boşaltım yaptığı sırada araç geri kaçtı. İş makinesi yaklaşık 30 metreden şantiye alanına düşerken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özışık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özışık’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

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