Mermer ocağında konteynır yangını Balıkesir’in Marmara ilçesinde mermer ocaklarında işçiler tarafından kullanılan konteynırda yangın çıktı.

Balıkesir’in Marmara ilçesinde mermer ocaklarında işçiler tarafından kullanılan konteynırda yangın çıktı.

Bedalan mevkiinde bulunan taş ocaklarında işçilerin giyinmek için kullandığı konteynırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bir anda konteynırın her tarafını sardı. Yangını gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Marmara İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekip sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.

Mermer ocaklarında çalışan işçilerin giyinmesinde kullanılan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen konteynırda bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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