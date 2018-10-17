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Mermer ocağı basan 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Gri' kategoride aranan, terör örgütü PKKnın sözde bölge sorumlusu 'Zülfikar' kod adlı Tunç, beraberindeki başka bir teröristle birlikte ölü ele geçirildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:01
Mermer ocağı basan 2 terörist öldürüldü

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında 16 Ağustos'ta, askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, dost ateşiyle ise 3 askerin şehit olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Şehriban Tunç'un evindeki aramalarda terör örgütüne ait dökümanlar bulundu. Güvenlik güçlerinin incelemesinde kadının oğlunun da İçişleri Bakanlığı'nca aranan teröristler listesinde 'Gri' kategoride aranan, örgütün sözde bölge sorumlusu 'Zülfikar' kod adlı Yusuf Tunç olduğu saptandı. Annesine yazdığı mektuplarda ilaç ve gıda istediği belirlenen teröristin yakalanması için bölgede hummalı çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçleri bugün Kömür Beldesi kırsalında yürüttüğü arazi arama taramasında iki terörist ile karşılaşıldı. Askerlerin 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren iki terörist, çıkan çatışmada öldürüldü. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç olduğu anlaşılırken, ikinci teröristin kimliği ise belirlenemedi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:01
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