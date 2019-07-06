0553 313 94 23

Mermer işçisi 8 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi

Muğla’da kayyum atanan Çobanlar Mermer’in Aydın’ın Bozdoğan İlçesinde bulunan mermer ocağında iş kazası meydana geldi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:36
Mermer işçisi 8 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi

Muğla’da kayyum atanan Çobanlar Mermer’in Aydın’ın Bozdoğan İlçesinde bulunan mermer ocağında iş kazası meydana geldi. Kazada Erol Özdemir isimli mermer işçisi 8 metre yüksekten düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay Aydın’ın Bozdoğan İlçesinde bulunan kayyum atanan Çobanlar Mermer’e ait ocakta meydana geldi. 47 yaşındaki mermer işçisi Erol Özdemir, çalıştığı sırada 8 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yaşanan kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye ambulans ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Erol Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Mermer işçisinin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazanın yaşandığı ocakta ise güvenlk önlemlerinin yetersiz olduğu iddia edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılanın başı büyüyor! ABD'den YPG/PKK'ya 200 tır yardım daha!
    1. Yılanın başı büyüyor! ABD'den..
    2. Kılıçdaroğlu, Hatay'da düğüne katıldı
    3. Medipol Başakşehir, İstanbul'da son..
    4. Başkan Savaş kızının nikahını kıydı
    5. Son romanını ve şiirini intiharıyla..
    6. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını..
    7. ABD, Sudan'daki uzlaşıdan memnun
    8. Arızalanan tır kara yolunda ulaşımı..
    9. Kadına şiddet Paris’te protesto edildi
    10. Kadıköy'de denize düşen kadını zabıta..
    11. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Ben sizi..
    12. Ayrılığa dayanamayan polis..
    13. GÜNCELLEME - Sakarya'daki GSM..
    14. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    15. Mermer işçisi 8 metre yüksekten..
    16. Milli yüzücülerden havuzda tarihi başarı
    17. İsrail’in engelleme girişimlerine..
    18. Kocaali’de deniz mayını bulundu
    19. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
    20. Çatalca’da minibüs devrildi: 20 yaralı
    21. 13. Uluslararası Basketbol Antrenör..
    22. Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
    23. Ekrem İmamoğlu buğday hasadı yapan..
    24. Voleybol: FIVB Challenger Kupası
    25. Yeni transfer Rodallega, Denizli'ye..
    26. GÜNCELLEME 2 - Otoyolda zincirleme..
    27. Fatih Erbakan kritik 'yoksulluk'..
    28. Sakarya'da deniz mayını bulundu
    29. Denetlemeler sırasında rahatsızlanan..
    30. Sivasspor'un Bolu kampı
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!