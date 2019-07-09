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Mermer heykel sempozyumu başladı

Balıkesir’in Marmara İlçesi Saraylar Mahallesi’nde, 19.

09 Temmuz 2019 Salı 15:01
Mermer heykel sempozyumu başladı

Balıkesir’in Marmara İlçesi Saraylar Mahallesi’nde, 19. Uluslararası Prokonnesos Mermer Heykel Sempozyumu düzenleniyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Esit Enerji A.Ş. ve Marmara Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Uluslar arası Prokonnesos Mermer Heykel Sempozyumu başladı. Sempozyum 3 Ağustos 2019 tarihine kadar Marmara İlçesi’ne bağlı Saraylar Mahallesinde devam edecek. 6 sanatçı ve 2 asistan ile birlikte devam edecek sempozyum 3 Ağustos’ta kapanış konseri ile sona erecek.


Mermer Heykel Sempozyumu’na katılacak sanatçılar, mermer ocaklarını ziyaret ederek yontacak taşları belirlediler. Sempozyumun amacı hakkında bilgi veren Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, mermer ve doğal taş sektöründeki sorunların incelenmesi ve tartışılması, teknik ve bilimsel gelişmelerin geniş kitlelere aktarılması, araştırmacı, işletmeci, firma temsilcisi ve yönetici çevrelerin aynı platformda buluşturularak yakın bir iletişimin sağlanması olarak açıkladı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:01
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