Mermer atölyesinden 8 bin TL’lik vurgun yapan hırsız tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde girdiği mermer atölyesinden yaklaşık 8 bin TL değerinde malzemeyi 3 tekerlekli aracıyla çalan şahıs tutuklandı.

Olay, 5 Ocak tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde mermer dükkanına giren bir şahıs içeriden televizyon, güvenlik kamerası cihazı, motorlu karıştırıcı, taşlama motoru, beton kırma aleti, 50 metre kablo olmak üzere toplamda yaklaşık 8 bin TL değerinde elektronik cihaz ve malzemeyi çalarak dışarıda bulunan 3 tekerlekli aracına yükleyerek kayıplara karıştı. Sabah atölyeye gelen iş yeri sahibi malzemelerin çalındığını fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası ve teknik incelemelerde iş yerini soyan şahsın Ö.H. (37) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından takibe alınan Ö.H. yine aynı bölgede dolaşırken, yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıs suçlamaları kabul etmeyerek, iş yerini kendisinin soymadığını iddia etti.

Hırsızlık ve benzer suçlardan 9 adet suç kaydının olduğu belirlenen Ö.H. emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.