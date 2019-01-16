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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki

Merkez Bankası'nın faizi kararı sonrası düşüşe geçen dolar/TL kuru, şu sıralar 5,39 TL seviyesinden işlem görüyor.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:34
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki

Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişiklik yapmayarak yüzde 24'te sabit bırakmasının ardından dolar düşüşe geçti.

Yeni güne 5,41 seviyesinden başlayan dolar kuru gün içinde 5,40-5,45 bandında hareket ediyordu. Merkez'in faiz kararı sonrası yönünü aşağıya doğru çeviren dolar şu sıralar 5,39 TL'den işlem görüyor.

Dolar kuru 5,38 TL'ye düştü

Merkez Bankası faiz kararının hemen öncesinde 5,41 TL olan dolar kuru karar sonrası 5,38 TL'ye düştü. Dolar kuru şu sıralar 5,39 TL'den işlem görürken euro ise 6,14'ten alıcı buluyor.

Ekonomistler, değişiklik beklemiyordu

AA Finans'ın PPK toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, faizlerde değişiklik beklemiyordu.

 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:34
  1. Merkez Bankası
  2. dolar

YORUM YAZ

  • saddisaddi37 dk önce
    dışa bağlılığın acı sonucu... ziraat bitti. tohum israilden.. sanayi montaja dayalı.. bina yapıp yüksek rantla para kazanalaım mantığı bitti. arazi rantı bitti. yeni arazi yok. bakalım ne .yiyecekler. Ülke gidiyor..elden..
  • MilletMillet43 dk önce
    Düşür artık şu faizi kafir uzantısı merkez bankası. Bu sapık muhalefet herşeye saldırır da neden aala merkez bankasına laf etmez hiç düşündünüz mü? Trump emir verir gibi tehdit etti bunlara da mazaret oldu. Asla yerli olmayan ve tam kafir uzantısı olan merkez bankasından kurtulmamız şart. Bizim altına geçmemiz şart. Bunlar ülkeyi sömürmekten asla vazgeçmez. Faizci kafirlerin canları cehenneme. Millet olarak bunları meydanlarda sallandırmalıyız.

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