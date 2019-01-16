Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki Merkez Bankası'nın faizi kararı sonrası düşüşe geçen dolar/TL kuru, şu sıralar 5,39 TL seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişiklik yapmayarak yüzde 24'te sabit bırakmasının ardından dolar düşüşe geçti. Yeni güne 5,41 seviyesinden başlayan dolar kuru gün içinde 5,40-5,45 bandında hareket ediyordu. Merkez'in faiz kararı sonrası yönünü aşağıya doğru çeviren dolar şu sıralar 5,39 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru 5,38 TL'ye düştü Merkez Bankası faiz kararının hemen öncesinde 5,41 TL olan dolar kuru karar sonrası 5,38 TL'ye düştü. Dolar kuru şu sıralar 5,39 TL'den işlem görürken euro ise 6,14'ten alıcı buluyor. Ekonomistler, değişiklik beklemiyordu AA Finans'ın PPK toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, faizlerde değişiklik beklemiyordu.

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