0553 313 94 23

Merkezefendi'nin ödüllü kütüphanesine yoğun ziyaretçi ilgisi

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Adalet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Merkez Kütüphane, hafta sonu 8 bin 300'e kadar çıkan kitapsever sayısıyla 7/24 hizmet veriyor- Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu:- "Merkez Kütüphanemiz, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Asla kapanmayacak. 28 günde 28 bin hemşehrimiz çağrımıza olumlu yanıt vererek Merkez Kütüphanemize kayıt yaptırdı"- "7 bin metrekarelik kütüphanemiz içerisinde yetişkin ve çocuk kütüphanesi, engelli kardeşlerimizle ilgili Aşık Veysel Kütüphanesi'ni barındıran Merkez Kütüphanemiz kapılarını açtı"- "Merkezefendi Belediyesi olarak bu dönem birçok vizyon projeye imza attık. Bizleri bugüne kadar en çok heyecanlandıran projemiz, Merkez Kütüphane oldu"

28 Mart 2019 Perşembe 12:22
Merkezefendi'nin ödüllü kütüphanesine yoğun ziyaretçi ilgisi

DENİZLİ (AA) - Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 2018'de "Altın Kelebek" ödülü alan Merkez Kütüphane projesinin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirterek, "Asla kapanmayacak. İlçemizdeki öğrencilerimize ücretsiz hizmet imkanı vereceğiz. 28 günde 28 bin hemşehrimiz çağrımıza olumlu yanıt vererek Merkez Kütüphanemize kayıt yaptırdı." dedi.

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Adalet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Merkez Kütüphane, yoğun ilgi görüyor.

Açılışı büyük bir katılımla ay başında yapılan Kütüphane, hafta sonu 8 bin 300'e kadar çıkan kitapsever sayısıyla 7/24 hizmet veriyor.

Kütüphaneye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Muhammet Subaşıoğlu, kütüphaneyi yeni bir nesil yetiştirmek için yaptıklarını söyledi.

Subaşıoğlu, kütüphanenin 120 bin kitap kapasitesinin olduğunu aktararak, "7 bin metrekarelik kütüphanemiz içerisinde yetişkin ve çocuk kütüphanesi, engelli kardeşlerimizle ilgili Aşık Veysel Kütüphanesi'ni barındıran Merkez Kütüphanemiz kapılarını açtı. Hayri Dev Konferans Salonu’ndan Özay Gönlüm Açık Hava Tiyatrosu'na kadar tam anlamıyla bütünleşmiş kütüphanemiz hizmete girdi." diye konuştu.

- "Türkiye’de başarı sıralamasında ya ilk 3’te ya da ilk 5’te"

Projenin 2018'de "Altın Kelebek" ödülü aldığına dikkati çeken Subaşıoğlu, şöyle devam etti:

"Projemizi iki kadın mimar arkadaşımız çizdi. Merkez Kütüphanemiz, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Asla kapanmayacak. İlçemizdeki öğrencilerimize ücretsiz hizmet vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın, millet kıraathanelerine önem vermesi noktasında çorba ve çay ikramlarımız da değerli kitapseverlerin hizmetinde olacak. 28 günde 28 bin hemşehrimiz çağrımıza olumlu yanıt vererek Merkez Kütüphanemize kayıt yaptırdı. Biz bu şehre, bu şehrin çocuklarına, kütüphaneye, kitaba, entelektüel sermayeye, eğitime, halkımıza inanıyoruz."

Subaşıoğlu, bir sonraki dönem daha da güzel işlere imza atacaklarını vurgulayarak, "Merkezefendi Belediyesi olarak bu dönem birçok vizyon projeye imza attık. Bizleri bugüne kadar en çok heyecanlandıran projemiz, Merkez Kütüphane oldu. Merkezefendi'de eğitim çok önemli. İlçemiz tüm Türkiye’de bir marka. Denizlimizdeki 19 ilçe arasında açık ara birinci. Türkiye’de başarı sıralamasında da ya ilk 3’te ya da ilk 5’te yer alıyoruz. Bu başarının sürdürülebilir ve kalıcı hale getirilmesi için belediye olarak en çok yatırımı, en çok projeyi eğitime yaptık." ifadelerini kullandı.

Merkez Kütüphane'de, 7 bireysel ve 11 adet grup çalışma odası bulunuyor.

Açıldığı günden bu güne 36 bin 600 üye kaydı yapılan kütüphaneden, hafta içi ortalama 4 bin 800, hafta sonu ise ortalama 8 bin 300 kişi hizmet alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:22
  1. Merkez Kütüphane
  2. Merkezefendi Kütüphanesi
  3. Muhammet Subaşıoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
    1. Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman..
    2. Eskişehir'deki arkadaş cinayeti..
    3. Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten..
    4. PKK'lı teröristlere ait sığınaklar..
    5. Şahinbey'in ölümünün 99. yılı
    6. Altın fiyatları
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün..
    8. TUS tercihleri ne zaman başlayacak? |..
    9. İnşallah aday tespitlerinde isabet..
    10. "Milletimizi sandığa gitmeye davet..
    11. Oltu’da “Seçim Güvenliği Toplantısı”..
    12. Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler yol..
    13. Ebû Süfyan-Ebû Cehil ve Ebû Lehep..
    14. Bangladeş’te yanan binada can pazarı
    15. Genel Merkezi Malatya’da bulunan ASMYD..
    16. TİKA'nın Afganistan'da yenilediği..
    17. Kaybolduğu sanılan çocuk kanepenin..
    18. Baydilli’ye destek ziyaretleri devam..
    19. İlk yerli otomobilin modeli belli oldu
    20. Şarköy’de kitap okuma yarışması..
    21. İran'dan Basra Körfezi'nde "trol..
    22. Kaçak göçmenleri arabadan indirip kaçtı
    23. Arkadaşına bisiklet alabilmek için..
    24. Türkiye düşmanları zillete bel bağladı
    25. Karalar: "Şehit eşinin provokasyon..
    26. Dakka'da çok katlı binada yangın
    27. Avrupa devleri, Yusuf Yazıcı için..
    28. SP Van’da seçime iddialı giriyor
    29. "Milli takımın genç ve iyi bir..
    30. İzmir'de Cumhur İttifakı Meclis Üyesi..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi