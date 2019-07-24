Merkezefendi’de‘Açık Hava Sinema Geceleri’ başladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin başlattığı ve Denizlili vatandaşların heyecanla bekledikleri ‘Açık Hava Sinema Geceleri’ etkinliğinin ilk durağı Sümer Mahallesi oldu.

Sinemaseverlere yönelik yapılan sıcak yaz akşamlarında vatandaşların film keyfi yaşayacakları ‘Açık Hava Sinema Geceleri’ ilk olarak bir AVM’nin açık otoparkında yapıldı. Hınca hınç dolan otoparkta vatandaşlar beyaz perde karşısında keyifli dakikalar geçirdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyemizin ‘Açık Hava Sinema Etkinlikleri’ Sümer Mahallemizde başladı. Bu etkinliklerimizin devamını diğer mahallelerimizde de yapacağız. Bizler bu geleneği, çocuklarınızla birlikte tekrar yaşamanızı istedik. Muratdede Mahallemizde de çocuk oyunları etkinliğimiz var. Çocuklarımızı ben oraya davet ediyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir film izleyeceğiz, hepinize iyi seyirler diliyorum" dedi.

Başkan Doğan’ın konuşmasının ardından, yönetmenliğini Bedran Güzel’in yaptığı, başrollerinde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Emre Kınay gibi isimlerin rol aldığı ‘Yol Arkadaşım’ filmi beyaz perdeye yansıtıldı. Film sonunda sinemaseverler, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür etti.