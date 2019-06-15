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‘Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nde vatandaşlar mesir macununu kapabilmek için birbirleriyle yarıştı

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen ‘Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nde vatandaşlar mesir macununu kapabilmek için şemsiyeleriyle festival alanına akın etti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 21:30
‘Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nde vatandaşlar mesir macununu kapabilmek için birbirleriyle yarıştı

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen ‘Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nde vatandaşlar mesir macununu kapabilmek için şemsiyeleriyle festival alanına akın etti. Festivale katılan TBMM Başkanı Şentop ise “İstanbul için milat 27 Mart 1994 seçimleri olmuştur” dedi.


Zeytinburnu’nda yaşamış, meşhur Mesir Macunu’nu da üreten ünlü hekim Merkez Efendi’nin anısına 19 yıldır düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali bu yıl 20’nci kez gerçekleştirildi. Festivale TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zeytinburnu için artık bir gelenek haline gelen festivalde,binlerce Mesir Macununu Arısoy ile Şentop vatandaşlara dağıttı.Vatandaşlar mesir macununu yakalamak için yanlarına getirdikleri şemsiyeleri açarak topladı. Merkezefendi Millet Kıraathanesi’nin yan tarafındaki alanda gerçekleşen festival 7 gün sürecek. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festivalin ilk gününde vatandaşlar Ekin Uzunlar konseri ile eğlenceli anlar yaşadı. Doğal ürünlerin satışının yapıldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan, Başkan Arısoy, TBMM Başkanı Şentop’a Merkezefendi’nin şifalı bitkilerinin ve macununun olduğu sepeti hediye etti.



“İstanbul için milat 27 Mart 1994 seçimleri olmuştur”


Geleneksel Tıp Festivali’nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “1950’den itibaren büyüyen plansız bir kaos ortamında gelişen büyüdükçe de sorunları içinden çıkılmaz bir hal alan İstanbul için milat 27 Mart 1994 seçimleri olmuştur. Bugün yaşı müsait olanların gözlerinde canlanan görüntüler İstanbul’un tablosunu en net biçimde ortaya koymaktadır. 27 Mart 1994 seçimlerinden sonra İstanbul’un tarihi değiştiği söylenebilir. İstanbul’un son 25 yılda şehircilik alt yapısı ve hizmetler bakımından kat ettiği mesafe bir devrim mahiyetindedir. Eğer bu hakikati teslim etmezsem Bir İstanbullu, bir akademisyen, bir siyasetçi olarak vazifemi yapmamış olurum. 1994’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından İstanbul’da sadece alt yapı ve temel belediyecilik hizmetleri bakımından bir sıçrama yaşanmadı. Aynı zamanda İstanbul’un tarihi kimliğine ve medeniyet tasavvuruna uygun bir zihni faaliyet hamlesi yaşandığını müşahede ettik” diye konuştu.



“Merkezefendi’nin verdiği ilham ile çıktığımız yolculuk bereketlendi”


Merkezefendi’yi anma noktasında yararlı bir festival olduğunu ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkan Ömer Arısoy, “Merkezefendi’yi anmak, onun hazırladığı halka şifa dağıtma düsturunu yaymak, o yolda çalışmaktır. Merkezefendi’nin verdiği ilham ile çıktığımız yolculuk bereketlendi, bizi 20 yılda çok farklı yere taşıdı. 20 yıldır geleneksel tıp festivali dolayısıyla burada kurduğumuz fuar doğal ve tıbbi ürünler imalatı yapa vatandaşlarımıza ürünlerini sergileme tanıtma, satış yapma imkanı sağlıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 21:30
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