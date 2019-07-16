Merkezefendi de yabancı dil kursunun ilk dersleri başladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendililere Merkez Kütüphane ’de ücretsiz İngilizce ve Almanca kursları ilk ders ile başladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın katılımıyla başlayan kurslarda uzman eğitmenler kursiyerlere hafta içi dört gün 5’er saat A1 başlangıç düzeyinde eğitim verecek. 16 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar devam edecek olan kurslarda üç İngilizce, bir Almanca sınıfı bulunuyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından kursiyerlere ders kitapları da verildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Açmış olduğumuz kurslar sizlere umarım faydalı olur. Yabancı dil çok önemli. Merkezefendi Belediyesi olarak eğitimin her alanında göstermiş olduğumuz hassasiyeti, dil eğitiminde de göstermek istiyoruz. Özellikle gençlerimizin üniversiteden mezun olduktan sonra sadece diploma yetersiz kalıyor. Bu anlamda sizlere dokunabilirsek, faydamız olursa biz de çok mutlu oluruz. Bu kurslarımız devam edecek. Sizlerden gelen talepleri, projeleri değerlendireceğiz. Merkezefendi ’de yaşayan her bireyimizin eğitim alanında da talebini karşılamaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Sizlere başarılar diliyorum” dedi.