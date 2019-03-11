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Merkezefendi Belediyesi’nin vizyon projesi Merkez Kütüphane açıldı

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Adalet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Merkez Kütüphane’nin açılışı, Denizlililerin yoğun katılımı ve coşkusu ile gerçekleştirildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:54
Merkezefendi Belediyesi’nin vizyon projesi Merkez Kütüphane açıldı

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Adalet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Merkez Kütüphane’nin açılışı, Denizlililerin yoğun katılımı ve coşkusu ile gerçekleştirildi.

 

Merkezefendi Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı en önemli vizyon projelerinden olan Merkez Kütüphane törenle kapılarını Denizlililere açtı. Gerçekleştirilen açılış törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli milletvekilleri, ilçe Kaymakamları, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, daire müdürleri siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

 

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, açılış konuşmasına Sezai Karakoç’un ‘Ey Sevgili’ şiiri ile başladı. Şiir sonrası Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, alanı dolduran Denizlililere göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Subaşıoğlu, “Yeni bir nesil yetiştirmek için yapmış olduğumuz kütüphanemizin açılışına hoş geldiniz. 120 bin kitap kapasitesi olan, 7 bin metre karelik kütüphanemiz içerisinde yetişkin kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, engelli kardeşlerimizle ilgili Âşık Veysel kütüphanesini barındıran Merkez Kütüphanemiz bugün kapılarını sizlerin hizmetine açıyor. Hayri Dev konferans Salonu’ndan Özay Gönlüm açık hava tiyatrosuna kadar tam anlamıyla bütünleşmiş kütüphanemiz hizmete girdi. Merkez Kütüphanemiz, açılıştan sonra Merkezefendimizde 7 gün 24 saat hizmet verecek. Kurdelesi kesildikten sonra asla kapanmayacak” dedi.



“26 bin çocuğumuza bisiklet verdik”

 

Başkan Subaşıoğlu, 28 günde 28 bin kişinin Merkez Kütüphaneye kayıt yaptırdığını hatırlatarak, “Merkezefendi Belediyesi olarak bu dönem birçok vizyon projeye imza attık. Bizleri bugüne kadar en çok heyecanlandıran projemiz, Merkez Kütüphanemiz oldu. Merkezefendimizde eğitim çok önemli. İlçemiz tüm Türkiye’de bir marka. Denizlimizdeki 19 ilçe arasında açık ara birinci. Türkiye’de başarı sıralamasında da ya ilk 3’te ya da ilk 5’te yer alıyoruz. Bu başarının sürdürebilir ve kalıcı hale getirilmesi için belediye olarak en çok yatırımı, en çok projeyi eğitime yaptık. Eğitim projelerimiz önümüzde dönem de devam edecek. Merkezefendi Belediyesi olarak bugüne kadar 2 adet anaokulu, bir adet fen lisesi, 36 okulumuza halı saha, okullarımıza zenginleştirilmiş kütüphaneler yaptık. 26 bin çocuğumuza bisiklet verdik. 20 bin lise öğrencimizi İstanbul ile buluşturduk. 3 bin öğrencimize burs verdik. Ancak bu eğitim projeleri gerideki 5 yılda kaldı. Bizim için bu dönem çıraklık dönemiydi. Önümüzdeki dönem ustalık dönemimiz olacak. İhtiyaç olmadıkça anaokulu ve lise yapmayacağız. Eğitim çıtasını daha yükseğe koymak adına Merkezefendi Belediyesi Çocuk Üniversitesi’ni yapacağız” şeklinde konuştu.



“Vatandaşlarımız yanımızda oldu”

 

Merkezefendi Belediyesi olarak 2018 yılında yaptıkları vizyon projeleri öz kaynakları ile finanse ettiklerini kaydederek, “Belediyemize kredi faizi ödetmedik. Bu yolda devam edeceğiz. Duanız ve desteğiniz ile Türkiye’deki 900’ü aşkın belediye arasında en çok ve en çeşitli proje üreten belediyeyiz. Bizler ne zaman açılış yapsak binlerce hemşerimiz açılışlarımıza katıldı. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu, Ornaz Vadisi, Merkezefendi Belediye Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı gibi projelerimizin açılışlarında bizleri yalnız bırakmayan sizler, bugün de Merkez Kütüphanemizin açılışına büyük bir ilgiyle ve coşkuyla yoğun bir katılım gerçekleştirdiniz. Bu kalabalık bize bir şey diyor; Bu şehrin geleceği parlak! Merkez Kütüphanemiz Merkezefendimize, Denizlimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

 

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri kurdeleyi kesmek üzere sahneye çıktı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, kurdele kesiminden sonra Merkez Kütüphane’yi gezdi. Açılış töreninden sonra müzik grubu Necati ve Saykolar sahne aldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:54
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