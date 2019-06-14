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Merkezefendi Belediyesi’nden öğrencilere sinema jesti

Denizli Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde eğitim ve öğretim gören ortaokul öğrencilerine karne hediyesi olarak sinema bileti verecek.

14 Haziran 2019 Cuma 11:56
Merkezefendi Belediyesi’nden öğrencilere sinema jesti

Denizli Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde eğitim ve öğretim gören ortaokul öğrencilerine karne hediyesi olarak sinema bileti verecek.


Karnesini getiren ilk 3 bin 5-6-7-8. sınıf öğrencileri biletlerini Merkezefendi Kültür Merkezi ile Merkez Kütüphane’den temin edecek. Bir alışveriş merkezinde bulunan Avşar Sinemaları’nda gösterime giren ‘Aladdin’ isimli filmi izleyecek olan öğrenciler biletlerini Cumartesi günü saat 13.00’den itibaren temin edecekler.


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Merkezefendimizde okuyan ortaokul öğrencilerimize karne hediyesi olarak sinema bileti vereceğiz. Merkezefendi Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:56
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