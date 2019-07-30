Merkezefendi Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından, vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda kesim yapabilecekleri kurban kesim yerleri belirlendi. Kurban Bayramı’nda ve hazırlık aşamasında gerekli önlemler ve denetimler belediye tarafından yapılacak.

Denizli Merkezefendi Belediyesi Kurban Bayramı için kesim yerlerini belirledi. Kurban kesim alanında, vatandaşların ihtiyaç duyacağı demir askılar, piknik masaları, deriler için tuz ve çöp poşetleri hazır bulunacak. Küçükbaş kurban kesim yerleri, Karaman, Yenişehir, Bahçelievler, Barbaros, TOKİ, Sevindik ve Yeni Mahalle pazar yerleri olarak belirlendi. Büyükbaş kurban kesim yeri ise sadece Eskihisar Mahallesi Canlı Hayvan Borsası bitişiğindeki Et ve Süt Kurumu’nda yapılacak. Kesim yapan vatandaşlara et poşeti temin edilecek ve çay ikramı olacak.

Kesim alanında her türlü hizmetin verileceğini belirten Belediye Başkanı Doğan, “Sekiz bölgede kurban kesim yeri belirledik. Vatandaşlarımızın güvenilir ve temiz bir ortamda kurbanlarını kesebilmeleri için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza kesim alanında demir askılardan çöp poşetlerine, et poşetlerinden piknik masalarına kadar birçok kolaylık sağlayacağız. Gerekli tüm hizmeti Merkezefendi Belediyesi olarak vereceğiz” dedi.