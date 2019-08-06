Merkezefendi Belediyesi iki kooperatif birden kuracak

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ağustos ayı meclis toplantısında, ilçeye Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulması maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Merkezefendi Belediye Meclisi, ağustos ayının ikinci toplantısını Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirdi. 11 maddeden oluşan gündemde ‘Merkezefendi ’ye Sınırlı Sorumlu Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi ile Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurulması’ maddesi oy birliği ile kabul edildi. Bu kararla, Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurulması Merkezefendi’de bir ilk olacak. Merkezefendi Belediyesi, her iki kooperatifin kurulması noktasında yedi ortaktan biri durumunda olmasının yanı sıra tüzel kişilik olarak bin 200 pay alarak kurucu ortak olarak, kooperatiflerin kurulmasına katkı sağlayacak.

“Kadın kooperatifinin en büyük destekçisiyiz”

Kadın kooperatifin en büyük destekçisinin Merkezefendi Belediyesi olduğunu söyleyen Başkan Doğan, “Kadın kooperatifini niye kuruyoruz? Maalesef Türkiye’de olduğu gibi Denizlimizde de bir ekonomik kriz var. İnanılmaz derecede bir genç işsiz var. Bu dönemde sizlerle birlikte yeni istihdam yerleri oluşturmak zorundayız. Bu anlamda da kadın arkadaşlarla birlikte gastronomiden tutun el işine, dokumadan tutun tekstile kadar her konuda kadınlarımızı eğitmek, onları paydaş yapmak istiyoruz. Belki çok paralar kazandıramayacağız ama bir kadına, çocuğuna harçlık verebilecek kadar para kazandırmak istiyoruz. Bizler bu konuda hassas davranıyoruz. Paydaş olmak isteyen kadın arkadaşlarımızı, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda iki günlük kadın çalıştayına davet ediyoruz” dedi.

“Kadınların ekonomiye katkıda bulunmalarını istiyoruz”

Başkan Doğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bizim bir iştikakımız var, Mertaş. Mertaş’ta bir sürü kafemiz var. En büyük alıcısı biz olacağız. Kadın kooperatifinin en büyük destekçisi Merkezefendi Belediyesi olacak. Kadınlarımıza e-ticareti öğretmek istiyoruz. Kadınların bir taraftan çocuğuyla, eviyle çocuğunun dersleriyle ilgilenip bir taraftan hayatın içine, ekonomiye katkıda bulunmalarını istiyoruz. Hepimiz ağır ekonomik koşullar içinde yaşıyoruz. Bir tek eşin çalışması artık yeterli değil. Kooperatiflerle başlayıp yeni istihdam alanlarını, istihdam merkezlerini kurmak istiyoruz.”

Çiftçiye para veren değil para kazandıran tarım politikası

Tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu mahallelerde ürün kalitesini artırılması,üreticilerin girdi maliyetlerini azaltılması, üretilen ürünlerin mamule dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar yürütecek olan Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi hakkında da konuşan BaşkanıDoğan, “Merkezefendi İlçemiz sanayinin yoğun olduğu bir bölge. Fakat Denizlimizin büyükşehir olmasıyla birlikte mahalleye dönen köylerimizde hayvancılıkla uğraşılıyor. Buradaki üreticilerimize de destek olmak istiyoruz. Çiftçiye para veren değil, para kazandıran tarım politikasını oluşturmak istiyoruz” dedi.

Sınırlı Sorumlu Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi kapsamında bir kadın çalıştayı yapılarak kadınlara kooperatif hakkında bilgi verilecek.

Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde ise, hayvancılığın yoğun olduğu mahallelerde üreticinin ürettiği süt ve tarım ürünlerinin hak ettiği değerlerde satılması sağlanacak.