0553 313 94 23

Merkeze çekilen Naci Koru kimdir? Fehmi Koru'nun neyi oluyor?

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapan gazeteci yazar Fehmi Koru'nun kardeşi Naci Koru'nun, merkeze çekildiği iddia edildi. Peki Naci Koru kimdir?

03 Temmuz 2018 Salı 17:13
Merkeze çekilen Naci Koru kimdir? Fehmi Koru'nun neyi oluyor?

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Fehmi Koru'nun kardeşi Naci Koru'nun, merkeze çekildiği iddia edildi. Peki Naci Koru kimdir?

NACİ KORU KİMDİR?

1958 yılında İzmir’de doğdu. İzmir İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1981 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Türkiye’nin ABD, Suudi Arabistan, Almanya, Avusturya ve İtalya’daki temsilcilikleri ile BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Daimi Temsilciliği’nde değişik hizmetlerde bulundu. Merkezde Müsteşar Yardımcılığı’na getirilmeden önce Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye büyükelçilikleri ve başkonsolosluklarını ortak bilgisayar ağıyla donatan isim olarak biliniyor. E-Konsolosluk hizmetinin mimarı. AB normlarına uygun yeni çipli pasaportların basımı ve dağıtımını da o gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı’nın internet adresini yeniden düzenledi. Dışişleri’nde müsteşar yardımcısı olarak kamu diplomasisi, protokol müdürlüğü, insan kaynakları, mali işler, bilgi sistemleri dahil birçok alandan sorumluydu. Evli ve 2 çocuk babası. Gazeteci Fehmi Koru’nun kardeşi.

Dışişleri Bakanlığı’nda uzun süredir merakla beklenen Bakan Yardımcısı belli oldu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru’yu yardımcılığına getirdi. Göreve geldiğinden bu yana bakanlık dışından 9 ismi büyükelçilik görevine getiren Davutoğlu, kendi yardımcılığı için bakanlık içinden tecrübeli bir ismi tercih etti. Başbakan Tayyip Erdoğan da Koru’nun Dışişleri Bakan Yardımcılığı’nı onayladı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 17:13
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. naci koru kimdir
  4. naci koru fetö
  5. naci koru istifa
  6. naci koru blog
  7. naci koru Cenevre
  8. fehmi koru

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den "erken yerel seçim" duyurusu!
    1. MHP'den "erken yerel seçim" duyurusu!
    2. Almanya'daki sığınmacı anlaşması..
    3. İstanbul lise taban puanları 2018..
    4. Kahreden haber bu kez Kocaeli'den..
    5. İsveç İsviçre maçı sonucu ne oldu?
    6. İzmir’de jandarmadan zehir tacirlerine..
    7. Hakkari'de köpeğin telef edilmesiyle..
    8. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman..
    9. Münbiçliler Mehmetçiği bekliyor
    10. Beşiktaş'ta Ryan Babel depremi!
    11. Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı
    12. Seçimlerin ardından Sudan'dan..
    13. Türk Kızılayı’na 1 milyon 288 bin kan..
    14. 5 FETÖ şüphelisi, sahte kimliklerle..
    15. Tekirdağ’da tefeci operasyonu: 8 kişi..
    16. CHP'li Adalar Belediyesi'nden skandal!..
    17. Sivas lise taban puanları yüzdelik..
    18. Arsenal'den Mesut'a büyük onur!
    19. İçkicilere kötü haber!
    20. Yozgat'ta öğrencilerden okul önüne "3..
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları