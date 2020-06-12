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Konut Projeleri

Merkezde rezidans konforu

TOKİ tarafından hasılat paylaşım modeli ile Sefaköy - Florya aksında E5 Karayoluna tam cephe konumundaki TORKAM E5 projesini hayata geçiren TORKAM İnşaat, son kampanya kapsamında projede yer alan rezidanslarını satışa sundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:28:00 -
Merkezde rezidans konforu

Fırsatı değerlendirme vakti

Gelecek yılın ikinci yarısında teslim edilmesi planlanan projede ikinci yıldan itibaren ödemeli 0,64 vade farkı ve 180 aya kadar ödeme seçenekleri sunuluyor. Üç kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanacak TORKAM E5, 20 bin 776,46 metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Metro durağı ile bütünleşecek bir yapıda tasarlanan TORKAM E5 projesinde zemin altında (-7) kat bulunuyor. Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanı ve 896 araçlık otopark kazandırılacak. 1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklükleri 54 metrekare ile 124 metrekare, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklükleri ise 78 metrekare ile 178 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

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Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

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