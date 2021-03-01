Kapitalist, faşist ve vahşi Batı’nın karşısında durmak; sesimizden ziyade sözümüzü yükseltmek, Dünya Müslümanlarının omuriliğine dokunan bıçak darbelerinden kurtulması için; mutlaka, ama mutlaka....



Tüm Dünya Müslümanlarını kapsayan “Merkez Liderliğe” ihtiyacımız var. Tek çözüm budur arkadaşlar. Bu liderliğin de kesinlikle Türkiye’den geleceğine dair hislerim var.



Tek yapılması gereken; Bakmamız, görmemiz ve Sayın Reisimizin, Dünya konjonktüründe sahip olduğu inisiyatifi, topyekûn biz Müslümanlar olarak, konsolide ederek anlamamız yeterli olacaktır. Zaman ve şartların getirdiği gelişmeler bunu gerektirmektedir.