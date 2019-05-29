Merkez ilçe başkanları iftarda bir araya geldi

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış,önceki dönemlerde merkez ilçe başkanlığı yapan kişilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kuruluşundan itibaren AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Necip Büyükaslan, Zeynal Özbilgin, Hakan Gürsoy ve Hanifi Erdem’in katılımıyla gerçekleşen iftar yemeği samimi bir ortamda geçti.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış burada yaptığı konuşmada vefanın önemine değinerek, “AK Parti ailesi olarak her zaman bir beraber olmak zorundayız.Partimizin her kademesinde görev alan kardeşlerimiz saygındır.Bu davabüyük emekler verilerek, fedakarlıklar ile bu günlere gelmiştir. Bu günden de inşallah kıyamete kadar sürecek kutlu bir davadır.Bu gün geçmişte partimizin ilçe başkanlığı görevinde hizmet etmiş eskimez başkanlarımız ile iftarda bir araya geliyoruz.Hepsine şükran borçluyuz.Bu dava bir bayrak yarışı gibidir.Elden ele tertemiz devam ediyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizi önce 2023 sonra 2071 hedeflerine ulaştırmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı yapmış katılımcılar davet dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.