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Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuldu

Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuldu. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:44
Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuldu

"Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin  Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuldu

Buna göre, ülke genelinde kamu ve özel sektöre ait sivil havalanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu  ve uygulanmasını takip etmek amacıyla Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuldu.

Kurul, İçişleri Bakanı tarafından görevlendirilecek Bakan Yardımcısı  başkanlığında, ilgili bakanlarca görevlendirilecek Ulaştırma ve Altyapı ile  Ticaret Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı,  Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Sivil Havacılık Genel  Müdürü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve İller İdaresi Genel  Müdüründen oluşacak.

Kurul iki ayda bir kez, gerekli hallerde daha sık toplanacak.

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda Milli Sivil Havacılık Güvenlik  Kuruluna yapılmış atıflar, Merkez Güvenlik Kuruluna yapılmış sayılacak.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 07:44
  1. Resmi Gazete
  2. merkez Güvenlik Kurulu

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