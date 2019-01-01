Merkez bekleneni yaptı! Gözler şimdi indirimli kampanyalarda

Merkez Bankası’nın ilkini temmuz ayında yaptığı 425 baz puan faiz indirimini önceki gün 325 baz puanla devam ettirmesi gayrimenkul sektörü temsilcileri tarafından da olumlu karşılandı.

Enflasyonun eylül ve ekim aylarında da baz etkisiyle yüzde 10’un altına düşeceği beklentisinin hız kazandığı bugünlerde T.C. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu’ndan gelen 325 baz puanlık indirimin ilk etki edeceği sektörlerden birinin gayrimenkul olması bekleniyor.

Son bir yıl içerisinde tasarruflarını mevduata yönlendirenlere imkân sunan birçok bankanın görmezden geldiği Merkez Bankası’nın reel faizle ilgili politikasındaki net duruşu meyvelerini vermeye başlıyor. Yatırımların canlanması ve vatandaşların yeniden alıma yönelmesi için gayret gösteren inşaat firmaları, önümüzdeki haftadan itibaren yeni bir kampanya dönemine girmeye hazırlanıyor. Konut kredilerindeki faiz oranının yıllık yüzde 25 -30 aralığına kadar çıkmasının neticesinde bekledikleri satış verimliliğini alamayan şirketler, yılın kalan 3 ayında uygun seçenekli koşullarla kampanya yarışına girecek. Faize karşı duyarlı yatırımcıları da alıma yönlendirmesi beklenen bu dönemin avantajları arasında vergi, harç, KDV gibi zamlanmayan konular yer alıyor. Ayrıca yüksek maliyetlere rağmen stoklarını nakite dönüştürmek isteyen şirketler için fırsat olarak görülecek bu günlerde kampanyaların piyasaya bir moral kazandırması bekleniyor. Uzmanlar, maliyet artışına rağmen fiyatların artmadığına dikkat çekerek, “Aslında içinde bulunduğumuz süreçte konuta talep azalmadı, vatandaşlar uygun alım koşullarını bekledi. Ancak şimdi yatırıma dönme süreci başladı. Bu süreç faiz oranlarının inmesiyle ivme kazanacak. Özellikle beklemede olan kesimlerin harekete geçmesiyle konut kredisi kullanımı yeniden yükselişe geçecektir. 2019 yılının son çeyreğinde konut satışları daha da artacaktır” değerlendirmesinde bulundu.