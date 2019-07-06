Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı’na göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı (Guvernorü) Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Murat Uysal’ın atanmasına karar verildi.

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