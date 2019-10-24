Merkez Bankası'nın 'faiz' kararı sonrası dolarda son durum
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14,00'e çekti. Piyasa beklentisi 100-150 baz puanlık bir indirim gelmesi yönündeydi.Peki TCMB'nin faiz kararı sonrası dolar kuru ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum.24 Ekim 2019 Perşembe 14:16
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası 250 baz puan faiz indirme kararı alarak politika faizini yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirdi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kuru ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalar...
Dolar kuru, TL karşısında 5,76 lira seviyesinden işlem görüyor. Euro ise TL karşısında 6,40'tan işlem görüyor.
BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,66 yükselişle 100.447,23 puandan başladı. Ardından 100 binin üzerinde seyrine devam ediyor.
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