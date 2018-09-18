Merkez Bankası faizi ne kadar artırdı? Merkez Bankasında son dakika faiz kararı 

Son dakika haberlere göre Merkez Bankası’ndan yine faiz konusunda flaş bir hamle geldi. Merkez Bankası, Türk Lirasında zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e çıkarıyor. Yeni faiz oranının 21 Eylül'den itibaren uygulanacağı bildirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Kurulu Politikası, geçtiğimiz günkü toplantısında aldığı kararları açıklanmıştı. MB, Politika faizi 625 baz puan artışla yüzde 24'e yükselmişti.