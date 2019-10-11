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Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan yeni faiz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont işlemleri faiz oranlarında 125 baz puanlık indirim yaptı. Değişiklikle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 Ekim 2019 Cuma 10:42
Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan yeni faiz hamlesi

Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto faiz oranını yıllık yüzde 17.25’e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 18.25 olarak belirledi.

En son 29 Haziran 2018 yılında güncellenen faiz oranlarında iskonto oranı yıllık yüzde 18.50, avans faiz oranı ise yüzde 19.50 olarak uygulanıyordu.

Değişikliğe ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı ve bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Reeskont faiz nedir?

Reeskont ve Avans Faiz Oranları Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade eder. Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı verilmektedir.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:42
  1. Merkez Bankası
  2. Reeskont faiz
  3. Avans Faiz
  4. Reeskont ve Avans Faiz Oranları
  5. Resmi Gazete

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