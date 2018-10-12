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Merkez Bankası'ndan önemli açıklama

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, fiyat istikrarı hedefini yakalamak için mümkün olan tüm enstrümanları kullanacaklarını söyledi.

12 Ekim 2018 Cuma 07:22
Merkez Bankası'ndan önemli açıklama

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Banka'nın fiyat istikrarı hedefini yakalamak için mümkün olan tüm araçları kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Bali'de düzenlenen IMF-Dünya Bankası güz toplantılarında "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı bir sunum yapan Çetinkaya, fiyat istikrarını desteklemek için güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirdikleri ifade etti.

Dış talep güçlenmeyi sürdürdü

Çetinkaya konuşmasında, "Ekonomik aktivitede yeniden dengelenme çok ciddi hale geldi. Dış talep, yurt içi talepte hızlanmanın yavaşladığı ortamda güçlenmeyi sürdürdü. Zayıf yurt içi talep şartlarına rağmen, fiyatlama davranışlarında kötüleşme enflasyon görünümü için yukarı yönlü risk meydana getirdi. Fiyat istikrarını desteklemek için güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirildi. Merkez Bankası, fiyat istikrarı hedefini yakalamak için mümkün olan tüm enstrümanları kullanmaya devam edecek" dedi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 07:22
  1. Murat Çetinkaya
  2. Merkez Bankası

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