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Merkez Bankası’ndan (MB) son dakika bomba dolar kararı! BDDK piyasalara güvence verdi!

ABD’nin Türkiye’ye dolar üzerinden savaş açması Türkiye’de büyük tepkilere neden olurken, piyasaları rahatlatmak için Merkez Bankası (MB) son dakika harekete geçti. Merkez Bankası,Türk Lirası likidite ve döviz likidite yönetimi için tedbirler alındı. Döviz repo teminatları 20 milyar euroya çıkartıldı. İşte dolar hareketliliğine karşı aldığı son dakika MB kararları

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:19
Merkez Bankası’ndan (MB) son dakika bomba dolar kararı! BDDK piyasalara güvence verdi!

ABD’nin Türkiye’ye dolar üzerinden savaş açması Türkiye’de büyük tepkilere neden olurken, piyasaları rahatlatmak için Merkez Bankası (MB) son dakika harekete geçti. Merkez Bankası,Türk Lirası likidite ve döviz likidite yönetimi için tedbirler alındı. Döviz repo teminatları 20 milyar euroya çıkartıldı. İşte dolar hareketliliğine karşı aldığı son dakika MB kararları

Merkez Bankası'ndan döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili yeni açıklama geldi. Buna göre; Finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla kararlar alındı. Türk Lirası likidite ve döviz likidite yönetimi için tedbirler alındı.  Döviz repo teminatları 20 milyar euroya çıkartıldı. Bankaların ihtiyaç duyduğu tüm likidite karşılanacak.

MERKEZ BANKASI (MB) PİYASALARA GÜVENCE VERMİŞ OLDU

Merkez Bankası bu kararla ne diyor? "Merkez Bankası, piyasalardaki olası bir panik halinde likidite ihtiyacı duyulduğu anda; gerek euro gerek dolar gerekse Türk Lirası'nda ben bankaların ihtiyaç duyduğu tüm parayı karşılayacağım diyor. Ben parayı sizin hizmetinize sunacağım diyerek piyasalara bir güvence vermiş oldu."

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:19
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  2. dolar mb
  3. döviz kurları

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