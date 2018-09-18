Merkez Bankası’nın faiz artırımı ne anlama geliyor?

Merkez Bankasından (MB) bir faiz artırımı daha geldi. Merkez Bankası, Türk Lirasında zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltti. Peki MB’nin bu kararı ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e çıkarıyor. Merkez Bankası bu kararla zorunlu karşılıkları TL olarak tutulmasını teşvik edilmesini amaçlıyor. Yeni faiz oranının 21 Eylül'den itibaren uygulanacağı bildirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Kurulu Politikası, geçtiğimiz günkü toplantısında aldığı kararları açıklanmıştı. MB, Politika faizi 625 baz puan artışla yüzde 24'e yükselmişti.

"SABIR DA BİR YERE KADAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Döviz kurundaki artışa ve Merkez Bankası'nın (MB) faiz arttırımına ilişkin, "Ağustos'ta bir anda 7 lira seviyesine kadar yükselmesi başlı başına bir ekonomik suikast girişiminin delilidir. Dün son olarak MB sürekli gündeme getirilen faiz arttırımını oldukça yüksek bir oranda gerçekleştirdi. Diyor ya; 'bağımsızlık.' Hadi buyur bağımsızlık. Şimdi bakalım bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır. Bu sabır bir yere kadar. Kişisel olarak faiz konusuna bakışımı aynen ifade etiğim gibi bilmenizi isterim" demişti.