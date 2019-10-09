TCMB Başkanı Murat Uysal'dan enflasyon açıklaması TCMB Başkanı Murat Uysal, gerçekleştirdiği sunumda, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğini ve Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğunu belirtti.

TCMB Başkanı Murat Uysal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Uysal sunumunda, "Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir." dedi. "Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor" Uysal, büyüme kompozisyonunun dış dengeyi olumlu etkilediğini belirterek, "Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir." diye konuştu. Enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğini ve Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğunu söyleyen Murat Uysal şunları söyledi: "Fiyat istikrarı için bütün araçlar kullanılacak" "Merkez Bankası, Eylül ayı PPK toplantısında enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

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