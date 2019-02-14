Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya önemli açıklamalarda bulundu.14 Şubat 2019 Perşembe 11:08
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya şunları söyledi;
- Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız.
- Fiyat istikrarına yönelik kararlı duruş mevcut şartlarda dengeli büyümeyi destekler.
- Ana eğilime dair göstergelerde ve fiyatlama davranışlarında kalıcı bir iyileşme görülmesi önemli. Burada bir defaya mahsus bir baz etkisini veya göreli fiyatlarda değişime yol açan dışsal bir maliyet unsurunu kastetmiyoruz.
- Fiyatlamalara dair öngörülebilirliğin artması, fonlama koşullarını iyileştirip vadeleri uzatarak, ekonominin sağlıklı bir patikada ilerlemesine katkıda bulunacaktır.
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