Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya önemli açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya şunları söyledi; - Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız. - Fiyat istikrarına yönelik kararlı duruş mevcut şartlarda dengeli büyümeyi destekler. - Ana eğilime dair göstergelerde ve fiyatlama davranışlarında kalıcı bir iyileşme görülmesi önemli. Burada bir defaya mahsus bir baz etkisini veya göreli fiyatlarda değişime yol açan dışsal bir maliyet unsurunu kastetmiyoruz. - Fiyatlamalara dair öngörülebilirliğin artması, fonlama koşullarını iyileştirip vadeleri uzatarak, ekonominin sağlıklı bir patikada ilerlemesine katkıda bulunacaktır.

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