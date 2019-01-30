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Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 14.6 olduğunu belirtti.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:49
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya "Enflasyon Raporu 2019-I" sunumunu gerçekleştirdi.

Çetinkaya enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini söyledi.

Çetinkaya "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11,9 ile yüzde 17,3 aralığında (orta noktası yüzde 14,6), 2020 yılı sonunda yüzde 5,1 ile yüzde 11,3 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmektedir." dedi.

Bir önceki raporda enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 12,3 ile yüzde 18,1 aralığında (orta noktası yüzde 15,2), 2020 yılı sonunda ise yüzde 6 ile yüzde 12,6 aralığında (orta noktası yüzde 9,3) gerçekleşeceği öngörülmüştü.

TCMB beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16,45, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 15,91, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 12,00 olarak belirlenmişti.

TÜİK Aralık ayı için yıllık enflasyonu yüzde 20,30 olarak açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:49
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
  2. enflasyon
  3. 2019 enflasyon

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