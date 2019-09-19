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Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi! Yüzde 0,0'a indirildi

Merkez Bankası'ndanyeni dolar hamlesi geldi. Dolar cinsi yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek gecelik faiz oranı yüzde 0,0'a indirildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:10
Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi! Yüzde 0,0'a indirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını bugünden itibaren yüzde 0,0'a indirildi.

Banka 7 Ağustos 2019 tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 1,00 olarak uyguluyordu.

Uygulanacak faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleniyor.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:10
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  2. Dolar
  3. faiz

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