Merkez Bankası: Tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz!

Yaptığı sunumda makroekonomik gelişmeleri değerlendiren ve Türkiye'de enflasyon ve uygulanan para politikası konusunda bilgi veren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yurt içi ekonomik aktivitenin 2018'in ikinci yarısından itibaren yavaşladığını, ancak net ihracatın yeniden dengelenmeye destek verdiğini ve yeniden dengelenmenin 2019 ilk çeyrekte devam ettiğini vurguladı.

Enflasyonun hali hazırda göreceli olarak ılımlı bir trend ortaya koyduğunu belrnten Çetinkaya, çekirdek enflasyon göstergelerin yavaşlamakta olduğunu ve enflasyonun yavaş yavaş düşeceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Çetinkaya, "Para politikasında güçlü sıkılaştırma dezenflasyona katı yapıyor" değerlendirmesinde de bulundu.

"Kullanmaya devam edeceğiz"

Sunumunun sonuç bölümünde Türk ekonomisinde yeniden dengelenme trdendinin daha dikkate değer hale geldiğini vurgulayan Çetinkaya, "Cari işlemler dengesinin iyileşme trendini devam ettirmesi bekleniyor. Yurt içi talep şartlarında gelişkeler ve sıkı para poitikası duruşu enflasyon göstergelerinde bazı iyileşmeler sağladı. Merkez Bankası fiyat istikrarını başarmak için mümkün olan tüm enstrümanları kullanmaya devam edecek" diye konuştu.