0553 313 94 23

Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

07 Aralık 2018 Cuma 16:11
Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olarak ilan edildi.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6,75 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:11
  1. uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'nın üst düzey yöneticilerine kırmızı bülten
    1. PKK'nın üst düzey yöneticilerine..
    2. Adana'da, Çukurova Belediyesinde..
    3. Kevin Hart, Oscar'ın sunuculuğunu..
    4. İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı
    5. Döviz kurları
    6. Sağlık Bakanlığından ikamet genelgesi..
    7. Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
    8. Coca-Cola'da Muhtar Kent, bayrağı..
    9. E-Devlet'ten verilmeye başlayınca..
    10. Malmö Başkanı Hakan Jeppsson hayatını..
    11. Uluslararası Sivil Havacılık Günü
    12. Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı..
    13. Türkiye-ABD ortak açıklaması:..
    14. GÜNCELLEME - Adana'da belediye..
    15. ABD'de istihdam kasımda beklenenden az..
    16. Vezneciler'deki saldırı davasında,..
    17. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    18. Libertadores Kupası'na yoğun güvenlik..
    19. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    20. Ankara'da trafik kazası: 3 ölü
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor