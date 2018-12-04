THY- Euroleague
0553 313 94 23

Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

04 Aralık 2018 Salı 16:11
Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

TCMB'nin bugün açtığı 2 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olarak ilan edildi.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6,75 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:11
  1. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafızlık sınavı ne zaman 2019?
    1. Hafızlık sınavı ne zaman 2019?
    2. Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    3. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası
    4. Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber
    5. "Türk askeri sandım ama bizi FETÖ'nün..
    6. HDP'li Selahattin Demirtaş ve Sırrı..
    7. Erdoğan, çaya davet ettiği öğrencileri..
    8. İsrail'in Lübnan sınırındaki "tünel"..
    9. Noterden sonra parayı ödemeyen..
    10. Görme engelliler için dijital Kur'an-ı..
    11. Kapalıçarşı'da altın
    12. Ormanlık alandaki kanalda erkek cesedi..
    13. Beşiktaş'taki terör saldırısı davası
    14. Göztepe'de şok sakatlık! Oyuna devam..
    15. İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan..
    16. "Ligde iyi bir durumdayız"
    17. Çaldıkları otomobilleri parçalarken..
    18. Durdurulan kamyonette, kaçak avlanan..
    19. Döviz kurları
    20. Visa ve Mastercard komisyonlarını..
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar