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Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:08
Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olarak ilan edildi.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6,75 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:08
  1. Merkez Bankası
  2. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi

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