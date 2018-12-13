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Merkez Bankası, TL uzlaşmalı döviz satım ihalesi açtı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:20
Merkez Bankası, TL uzlaşmalı döviz satım ihalesi açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olarak ilan edildi.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6,75 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:20
  1. TCMB
  2. uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi

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