THY- Euroleague
0553 313 94 23

Merkez Bankası, TL uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açtı

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:07
Merkez Bankası, TL uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açtı.

TCMB, bugün 2 ayrı vadede TL uzlaşmalı döviz satım ihalesi açtı. TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olurken, 3 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 50 milyon dolar olarak ilan edildi.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017'de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6,75 milyar dolar tutarında uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlanıyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:07
  1. döviz satım ihaleleri
  2. TCMB

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altının kilogramı 212 bin 200 liraya geriledi
    1. Altının kilogramı 212 bin 200 liraya..
    2. Sivasspor'da MKE Ankaragücü mesaisi..
    3. Balıkesir'de kamyonla otomobil..
    4. Ford Otosan öğrencilerin eğitimi için..
    5. Arapçanın "en kapsamlı sanal sözlüğü"..
    6. AK Parti Mardin ilçe belediye başkan..
    7. Bahçeli'den dikkat çeken Fenerbahçe..
    8. "10. İstanbul Edebiyat Festivali"..
    9. CHP'den "büyüme" eleştirisi
    10. AK Parti Muş ilçe belediye başkan..
    11. Abdullah Gül'den flaş Kılıçdaroğlu..
    12. Kuveyt Türk'ün "Altın Aracı" İzmir..
    13. GÜNCELLEME - Talha Uğurluel'e FETÖ..
    14. "İnsanlığın Medeniyeti" Programı
    15. Sınırda bir terörist yakalandı
    16. Galatasaray-Porto maçına doğru
    17. Cep telefonundan sakın bunu yapmayın!..
    18. Sarıyer'de şüpheli ölüm
    19. Yer altı çöp konteynerine düşen kişi..
    20. PFDK'den 13 futbolcuya ihtar
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!