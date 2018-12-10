Merkez Bankası, TL uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açtı.

TCMB, bugün 2 ayrı vadede TL uzlaşmalı döviz satım ihalesi açtı. TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olurken, 3 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 50 milyon dolar olarak ilan edildi.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017'de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6,75 milyar dolar tutarında uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlanıyor.



