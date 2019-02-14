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Merkez Bankası şubat ayı beklenti anketi

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,91'e geriledi- GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye indi- Yıl sonu dolar/TL beklentisi 5,9898 oldu

14 Şubat 2019 Perşembe 15:22
Merkez Bankası şubat ayı beklenti anketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,91 oldu.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,94 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,76'ya geriledi. Mart ve nisan ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 0,96 ve yüzde 1,47 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 16,45'ten şubatta yüzde 15,91'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre gerileyerek yüzde 15,91'den yüzde 15,47'ye inerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 12,00'dan yüzde 12,10'a çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 5,9898 oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise önceki döneme göre gerileyerek 6,3049'dan 6,1659'a düştü.

Bir önceki anket döneminde 24,7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 23,6 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi ise 27,6 milyar dolardan 28,9 milyar dolara yükseldi.


- Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 1,2


GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye geriledi. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 3,0'dan yüzde 3,1'e yükseldi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 24'de sabit kalırken, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise 23,74'ten yüzde 23,87'ye yükseldi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 18,84 olarak kayıtlara geçti.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 21,34 ve 12 ay sonrası için yüzde 17,93 oldu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:22
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