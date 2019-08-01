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Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 98 milyar 388 milyon dolara yükseldi

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:58
Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 68 milyon dolar artarak 98 milyar 388 milyon dolar oldu.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 26 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 96 milyon dolar azalışla 74 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 19 Temmuz'da 75 milyar 67 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 164 milyon dolar artışla 23 milyar 253 milyon dolardan 23 milyar 417 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 68 milyon dolar artarak 98 milyar 320 milyon dolardan 98 milyar 388 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
05.07.201923.12474.12497.248
12.07.201923.19575.68398.878
19.07.201923.25375.06798.320
26.07.201923.41774.97198.388

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:58
  1. altın rezervleri
  2. brüt döviz rezervleri
  3. TCMB
  4. toplam rezervler

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