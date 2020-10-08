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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 83 milyar 638 milyon dolar oldu
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 83 milyar 638 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:50:47 -
Merkez Bankası rezervleri 83 milyar 638 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 121 milyon dolar artarak 83 milyar 638 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 2 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 11 milyon dolar azalışla 41 milyar 409 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Eylül'de 42 milyar 420 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 132 milyon dolar artışla 41 milyar 97 milyon dolardan 42 milyar 229 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 121 milyon dolar artarak 83 milyar 517 milyon dolardan 83 milyar 638 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
04.09.202042.66544.88187.546
11.09.202042.90845.28188.189
18.09.202043.16143.15986.320
25.09.202041.09742.42083.517
02.10.2020 42.229 41.409 83.638

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