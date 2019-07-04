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Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 96 milyar 397 milyon dolara indi

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:47
Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 613 milyon dolar azalarak 96 milyar 397 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 28 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 681 milyon dolar azalışla 73 milyar 544 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 21 Haziran ile biten haftada 74 milyar 225 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 68 milyon dolar artışla 22 milyar 785 milyon dolardan 22 milyar 853 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 613 milyon dolar azalarak 97 milyar 10 milyon dolardan 96 milyar 397 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
05.04.2019 20.62776.679 97.306
12.04.2019 20.854 76.955 97.809
19.04.2019 20.381 75.565 95.946
26.04.2019 20.43273.28493.716
03.05.2019 20.41872.63393.051
10.05.2019 20.66472.99493.658
17.05.2019 20.72771.748 92.475
24.05.201920.45573.09293.547
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
07.06.2019 21.485 74.896 96.381
14.06.2019 21.652 75.755 97.407
21.06.2019 22.785 74.225 97.010
28.06.2019 22.853 73.544 96.397

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:47
  1. brüt döviz rezervleri
  2. haftalık para ve banka istatistikleri
  3. TCMB

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