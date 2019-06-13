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Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 96 milyar 381 milyon dolara yükseldi

13 Haziran 2019 Perşembe 14:53
Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 826 milyon dolar artarak 96 milyar 381 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 7 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 142 milyon dolar azalışla 74 milyar 896 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 31 Mayıs ile biten haftada 75 milyar 38 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 968 milyon dolar artışla 20 milyar 517 milyon dolardan 21 milyar 485 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 826 milyon dolar artarak 95 milyar 555 milyon dolardan 96 milyar 381 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
05.04.2019 20.62776.679 97.306
12.04.2019 20.854 76.955 97.809
19.04.2019 20.381 75.565 95.946
26.04.2019 20.43273.28493.716
03.05.2019 20.41872.63393.051
10.05.2019 20.66472.99493.658
17.05.2019 20.72771.748 92.475
24.05.201920.45573.09293.547
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
07.06.2019 21.485 74.896 96.381

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:53
  1. brüt döviz rezervleri
  2. haftalık para ve banka istatistikleri
  3. TCMB

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