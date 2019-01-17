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Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 92 milyar 811 milyon dolara geriledi

17 Ocak 2019 Perşembe 15:00
Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 358 milyon dolar azalarak 92 milyar 811 milyon dolara indi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 11 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 481 milyon dolar azalışla 72 milyar 450 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 4 Ocak ile biten haftada 72 milyar 931 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 123 milyon dolar artarak 20 milyar 238 milyon dolardan 20 milyar 361 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 358 milyon dolar azalışla 93 milyar 169 milyon dolardan 92 milyar 811 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
29.12.201723.54284.111107.653
26.01.201825.34191.392116.733
23.02.2018 25.241 88.655 113.896
30.03.2018 25.345 84.702110.047
27.04.2018 25.189 87.573 112.762
25.05.201824.470 83.762 108.232
29.06.2018 22.836 75.566 98.402
27.07.2018 22.282 78.330 100.612
31.08.2018 18.435 70.414 88.849
28.09.2018 17.667 66.989 84.656
26.10.201818.676 67.606 86.282
30.11.2018 19.304 71.700 91.004
28.12.201819.95071.98091.930
4.01.201920.23872.93193.169
11.01.201920.36172.45092.811

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:00
  1. rezervler
  2. TCMB

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