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Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 93 milyar 169 milyon dolara çıktı

10 Ocak 2019 Perşembe 14:51
Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 239 milyon dolar artarak 93 milyar 169 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 4 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 951 milyon dolar artışla 72 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 28 Aralık ile biten haftada 71 milyar 980 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 288 milyon dolar artarak 19 milyar 950 milyon dolardan 20 milyar 238 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 239 milyon dolar artışla 91 milyar 930 milyon dolardan 93 milyar 169 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler
29.12.201723.54284.111107.653
26.01.201825.34191.392116.733
23.02.2018 25.241 88.655 113.896
30.03.2018 25.345 84.702110.047
27.04.2018 25.189 87.573 112.762
25.05.201824.470 83.762 108.232
29.06.2018 22.836 75.566 98.402
27.07.2018 22.282 78.330 100.612
31.08.2018 18.435 70.414 88.849
28.09.2018 17.667 66.989 84.656
26.10.201818.676 67.606 86.282
30.11.2018 19.304 71.700 91.004
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
04.01.2019 20.238 72.931 93.169

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:51
  1. brüt döviz rezervleri
  2. haftalık para ve banka istatistikleri
  3. TCMB

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