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Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 91 milyar 930 milyon dolara indi

04 Ocak 2019 Cuma 14:58
Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 161 milyon dolar azalarak 91 milyar 930 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 28 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 290 milyon dolar azalışla 71 milyar 980 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 21 Aralık ile biten haftada 72 milyar 270 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 129 milyon dolar artarak 19 milyar 821 milyon dolardan 19 milyar 950 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 161 milyon dolar düşüşle 92 milyar 91 milyon dolardan 91 milyar 930 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi

Brüt Döviz Rezervi

Toplam Rezervler
29.12.201723.54284.111107.653
26.01.201825.34191.392116.733
23.02.2018 25.241 88.655 113.896
30.03.2018 25.345 84.702110.047
27.04.2018 25.189 87.573 112.762
25.05.201824.470 83.762 108.232
29.06.2018 22.836 75.566 98.402
27.07.2018 22.282 78.330 100.612
31.08.2018 18.435 70.414 88.849
28.09.2018 17.667 66.989 84.656
26.10.201818.676 67.606 86.282
30.11.2018 19.304 71.700 91.004
7.12.201819.37371.39190.764
14.12.201819.630 72.929 92.559
21.12.201819.821 72.270 92.091
28.12.2018 19.950 71.980 91.930

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:58
  1. Altın Rezervi
  2. brüt döviz rezevleri
  3. haftalık para ve banka istatistikleri
  4. TCMB

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