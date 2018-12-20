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Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 92 milyar 559 milyon dolara yükseldi

20 Aralık 2018 Perşembe 14:46
Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 795 milyon dolar artarak 92 milyar 559 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 538 milyon dolar artışla 72 milyar 929 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 7 Aralık ile biten haftada 71 milyar 391 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 257 milyon dolar artarak 19 milyar 373 milyon dolardan 19 milyar 630 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 795 milyon dolar artışla 90 milyar 764 milyon dolardan 92 milyar 559 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
29.12.201723.54284.111107.653
26.01.201825.34191.392116.733
23.02.2018 25.241 88.655 113.896
30.03.2018 25.345 84.702110.047
27.04.2018 25.189 87.573 112.762
25.05.201824.470 83.762 108.232
29.06.2018 22.836 75.566 98.402
27.07.2018 22.282 78.330 100.612
31.08.2018 18.435 70.414 88.849
28.09.2018 17.667 66.989 84.656
26.10.201818.676 67.606 86.282
30.11.2018 19.304 71.700 91.004
7.12.201819.37371.39190.764
13.12.201819.630 72.929 92.559

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:46
  1. Merkez Bankası rezervleri
  2. TCMB

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