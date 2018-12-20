Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 795 milyon dolar artarak 92 milyar 559 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 538 milyon dolar artışla 72 milyar 929 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 7 Aralık ile biten haftada 71 milyar 391 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 257 milyon dolar artarak 19 milyar 373 milyon dolardan 19 milyar 630 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 795 milyon dolar artışla 90 milyar 764 milyon dolardan 92 milyar 559 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):