Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 826 milyon dolar artarak 91 milyar 4 milyon dolara yükseldi.



TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 30 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 542 milyon dolar artışla 71 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 23 Kasım ile biten haftada 71 milyar 158 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 284 milyon dolar artarak 19 milyar 20 milyon dolardan 19 milyar 304 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 826 milyon dolar yükselişle 90 milyar 178 milyon dolardan 91 milyar 4 milyon dolara çıktı.



TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):