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Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 89 milyar 746 milyon dolar oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 15:38
Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 364 milyon dolar artarak 89 milyar 746 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 16 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 536 milyon dolar artışla 71 milyar 8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 9 Kasım ile biten haftada 69 milyar 472 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 172 milyon dolar azalarak 18 milyar 910 milyon dolardan 18 milyar 738 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 364 milyon dolar yükselişle 88 milyar 382 milyon dolardan 89 milyar 746 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
27.01.201715.315 92.517 107.832
24.02.201716.01191.089 107.100
31.03.201717.10288.578 105.680
28.04.201717.748 84.987 102.735
26.05.201717.961 86.971 104.932
30.06.201718.51290.197108.709
31.08.201720.50991.483111.992
29.09.2017 20.441 91.503 111.944
27.10.201721.42095.481116.901
24.11.2017 22.595 96.350 118.945
29.12.201723.54284.111107.653
26.01.201825.34191.392116.733
23.02.2018 25.241 88.655 113.896
30.03.2018 25.345 84.702110.047
27.04.2018 25.189 87.573 112.762
25.05.201824.470 83.762 108.232
29.06.2018 22.836 75.566 98.402
27.07.2018 22.282 78.330 100.612
31.08.2018 18.435 70.414 88.849
28.09.2018 17.667 66.989 84.656
05.10.2018 17.90866.28884.196
12.10.2018 17.961 66.402 84.363
19.10.201818.54365.27283.815
26.10.201818.676 67.606 86.282
02.11.2018 18.957 69.185 88.142
09.11.2018 18.910 69.472 88.382
16.11.2018 18.738 71.008 89.746

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:38
  1. brüt döviz rezervleri
  2. haftalık para ve banka istatistikleri
  3. TCMB

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